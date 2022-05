Real Madrid e Liverpool si sfideranno in una finale di Champions League per la terza volta nella storia: il bilancio è in perfetta parità. L'ultima volta è capitato nel 2018, quando vinsero le merengues per 3-1 una partita passata alla storia per le papere del portiere dei Reds Karius e per la rovesciata di Gareth Bale. Cosa fanno oggi i protagonisti di quella partita? Tanti si ritroveranno sul campo a Parigi, altri a Parigi già giocano e qualcuno ha trovato fortuna in Italia