Ancelotti: "Champions? Vince chi ha più coraggio"

"Sono passati tanti anni dalla prima volta . Il calcio è cambiato e sono riuscito ad adattarmi ai cambiamenti. Dalla prima finale del 2003 a oggi ci sono stati molti miglioramenti . Il calcio è sempre uno spettacolo interessante e io mi adatto perché ho una grande passione per questo sport". Quinta finale - come nessun altro nella storia - per Carlo Ancelotti , che proverà a vincere la sua quarta Champions League da allenatore (2002-2003, 2006-2007 con il Milan, 2013-2014 con il Real Madrid). Manca sempre meno al calcio d'inizio della finale tra Liverpool e Real Madrid (in programma sabato 28 maggio alle ore 21 in diretta su Sky Sport ). "Si affrontano due grandi squadre e alla fine vincerà quella con più coraggio e personalità - ha dichiarato l'allenatore italiano al sito dell'Uefa - Il Liverpool ha molta qualità , gioca ad alta intensità ed è ben organizzato. È una delle squadre più forti . Jürgen Klopp è un grande allenatore e abbiamo un buon rapporto. Ha portato qualche novità nel calcio, soprattutto intensità e pressing offensivo. Sta facendo un ottimo lavoro".

"Nel 2005 aveva la squadra migliore, ma il calcio è imprevedibile"

leggi anche

Ancelotti, 5^ finale a 19 anni dalla prima

Sempre il Liverpool. Ancora una volta, Carlo Ancelotti sfiderà i Reds in finale: "In Champions League ci siamo affrontati tante volte. La prima fu nel 1984 in finale a Roma, ma non ho giocato perché ero infortunato. Poi nel 2005 e nel 2007 (da allenatore del Milan, ndr), poi la rivalità si è accentuata quando ho lavorato all'Everton. Il Liverpool è una grande squadra, difficile da affrontare. Gioca ad altissimo livello, con grande fisicità, ma è un piacere trovarlo in finale. Liverpool a caccia della vendetta? Anche il Real Madrid la cerca, perché ha perso una finale (del 1981 a Parigi, ndr)". Il calcio è imprevedibile, aggiunge l'allenatore del Real Madrid: "Quella del 2005 è stata la migliore squadra che abbia mai avuto in finale. Purtroppo nel calcio c'è un'imprevedibilità che non puoi controllare. È difficile da spiegare. È difficile spiegare come abbiamo fatto a segnare due gol in un minuto al 90' contro il Manchester City. Sono cose che succedono e devi accettarle, senza pensarci troppo. Il calcio offre sempre una possibilità di riscatto, che è arrivata due anni dopo (finale del 2007, ndr).