Al via l'andata del terzo turno preliminare di Champions, qualificazione in discesa per il Benfica che supera 4-1 il Midtjylland al Da Luz. Disasi salva il Monaco contro il Psv, colpo dell'Union Saint-Gilloise vittorioso 2-0 contro i Rangers. La spuntano in trasferta Dinamo Zagabria e Viktoria Plzen. Ecco tutti i risultati di martedì sera

CHAMPIONS, IL SORTEGGIO DEGLI SPAREGGI