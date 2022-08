Tradizione e belle storie, la Champions del Napoli

Klopp avrà sorriso, un sorriso beffardo . Ancora il Napoli . Qui le ha sempre prese: una volta col Dortmund, espulso, finì a guardare la partita a casa del custode del San Paolo . Bevve un caffè amaro. Le prese quella volta e anche altre due col Liverpool . Ancelotti disse: "Presidente, tranquillo…gliela incarto". E così fu. Ma ad Anfield sbagliò Milik. O forse parò Alisson. E il Napoli fu eliminato dal girone . Liverpool, insomma. La fascinosa Ajax di Lucca . E poi i Rangers di Glasgow , anima scozzese, la più titolata a casa sua e finalista di Europa League. Tradizione e belle storie: è la Champions del Napoli di Spalletti . Felice di giocarle, di sfidare tre squadre mito con stadi che sono templi. Un girone per appassionati di calcio.

Tutte squadre tostissime, ma pure il Napoli lo è. Terza fascia nell'urna, ma seconda solo al Liverpool per valori… che se la sta pure passando maluccio in Premier. Ma cosa vuoi che conti, i favoriti sono loro. Dietro sono tutte lì e il Napoli c'è. Ambizioso, nuovo, che smania di misurarsi e giocare un calcio che è europeo, fisico e di qualità. La musichetta è già nell’aria. Canta Napoli, the Champions.