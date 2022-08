11/29

LIVERPOOL: LA FORMAZIONE TIPO

4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Henderson; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp

Non mancano le riserve di lusso nell'organico dei: solo in attacco c'è Firmino e Jota, in mezzo al campo Keita e il giovane Fabio Carvalho, in difesa Konaté