Sorteggi Champions, la guida e dove vederli

Mancano poche ore al sorteggio della fase a gironi di Champions League. A Istanbul le 32 squadre qualificate e suddivise in quattro fasce conosceranno il loro destino per cercare di strappare il titolo di campione d'Europa al Real Madrid vincitore dell'edizione 2021-22 nella finale di Parigi contro il Liverpool. Il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24 alle 17.45

Con le gare di ritorno dei playoff si è completato il quadro delle squadre partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2022/2023. Mancano solo poche ore per conoscere la composizione dei raggruppamenti e il calendario che darà il via alla manifestazione per club più prestigiosa d'Europa che partirà con la 1^ giornata in programma il prossimo 6-7 settembre. C'è grande attesa per il sorteggio che si terrà a Istanbul alle ore 18 (dalle 17.45 in diretta su Sky Sport 24) e che delinerà la prima fase della competizione con il Real Madrid campione d'Europa in carica che vorrà difendere il titolo conquistato a Parigi nella finale contro il Liverpool.