Galtier: "Allegri ha la malizia tipica italiana"

L'allenatore francese alla vigilia del match di Champions: "La Juve ha molta esperienza, con la sua organizzazione in campo è difficile creare occasioni. Noi favoriti per la vittoria finale? No, ci sono 8-9 squadre". Mbappé elogia Vlahovic: "Tra i migliori della sua generazione"

"Allegri pensa al Benfica? Lui è molto più esperto di me in Champions e ha la malizia degli allenatori italiani che rispetto molto". Parla così Christophe Galtier alla vigilia di Paris Saint Germain-Juventus, rispondendo all'allenatore bianconero che aveva indicato nel Benfica il vero avversario della Juve in Champions league. Il tecnico del Psg non si fida e tiene alta l'attenzione in vista del match del Parco dei Principi: "La Juventus è una squadra con molta esperienza che conosce bene questa competizione, una formazione molto difficile da battere - spiega in conferenza stampa - Si dice che la Juve sia in difficoltà, ma con la sua organizzazione in campo è difficile creare occasioni. La Juve è molto forte sulle transizioni, con giocatori di molta qualità come Vlahovic".