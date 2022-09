Domani sera la Juventus debutta in Champions League contro i campioni di Francia al Parco dei Principi. Per la prima volta le due squadre si affrontano nella competizione continentale più importante. I precedenti però sono 8 e favorevoli ai bianconeri: non solo non hanno mai perso contro i parigini, ma ogni volta che li hanno affrontati hanno poi conquistato un titolo europeo a fine stagione