Psg-Juventus, tutto quello che c'è da sapere

Tutto pronto per l'esordio della Juventus in Champions League. Allegri prepara il match di Parigi contro il Psg delle tante stelle da Messi a Mbappe, passando per Neymar e Donnarumma. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno in 4K e in streaming su NOW e su Sky Go

E' tempo d'esordio per la Juventus nella Champions League 2022-23. Il match d'apertura è il più complicato per Allegri e i suoi sul campo del Paris St. Germain delle tante stelle, da Messi a Mbappè passando per Neymar e Donnarumma. Il Paris Saint-Germain non ha mai vinto contro la Juventus in otto gare ufficiali (2N, 6P), perdendo tutte le ultime sei. Contro nessun’altra squadra ha disputato più match in competizioni europee senza mai vincere. L’ultima sfida contro i bianconeri risale alla Supercoppa UEFA del 1996, sconfitta 9-2 nel complesso in due gare.

● La Juventus ha perso solo una delle ultime 10 sfide europee contro squadre francesi (7V, 2N), l’unica sconfitta è però arrivata proprio nell'ultima trasferta, 0-1 a Lione nel febbraio 2020.

● Questa sarà l'11ª stagione consecutiva del Paris Saint-Germain in Champions League; tra i club francesi solo il Lione ha registrato una serie più lunga di qualificazioni di fila nel torneo (12 dal 2000/01 al 2011/12). Il PSG ha superato la fase a gironi in ciascuna delle ultime 10 stagioni; l'ultima volta che invece è stata eliminata in questa fase del torneo risale al 2004/05.

● La Juventus si è qualificata alla Champions League per l’11ª stagione consecutiva; la Vecchia Signora ha superato la fase a gironi in ciascuna delle ultime otto stagioni, l'ultima volta che invece è stata eliminata in questa fase del torneo risale al 2013/14. Questa è la sua 23ª stagione di Champions League; in solo una delle 22 precedenti ha perso la prima partita stagionale nel torneo (13V, 8N), sconfitta per 0-3 contro il Barcellona fuori casa nel 2017/18.