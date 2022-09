Parte da Parigi l'avventura della Juventus in Champions. Galtier si presenta col tridente delle meraviglie Messi-Mbappé-Neymar, titolari anche Donnarumma e Verratti. Allegri sceglie la difesa a 3 con Danilo, in avanti spazio alla coppia Milik-Vlahovic. Sugli esterni ci sono Cuadrado e Kostic. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

SALISBURGO-MILAN LIVE