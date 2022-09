Pioli, per l'esordio stagionale in Champions, è intenzionato a riproporre lo stesso 11 titolare che ha vinto il derby. A Salisburgo non ci sarà Rebic, gli unici due ballottaggi saranno sulla trequarti: a destra giocherà uno tra Messias e Saelemaekers, una maglia per due al centro tra De Ketelaere e Brahim Diaz

È giorno di vigilia in casa Milan, impegnato domani a Salisburgo nell'esordio stagionale in Champions. L'entusiasmo è alle stelle dopo il trionfo nel derby e ora i rossoneri vogliono partire bene anche in Europa, in una trasferta che può già indirizzare le sorti del girone. Per la gara esterna in Austria, Pioli ha le idee abbastanza chiare su quello che sarà l'11 titolare, ovvero probabilmente lo stesso 11 partito nella sfida contro l'Inter di sabato scorso. Nessun dubbio dalla mediana in giù, con Tonali e Bennacer a formare la cerniera di centrocampo davanti alla difesa a 4 composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Qualche dubbio in più sulla trequarti, dove l'unico certo del posto è Rafa Leao, super protagonista contro i nerazzurri. A destra si giocano una maglia Messias e Saelemaekers, al centro è ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Diaz, con i primi al momento leggermente in vantaggio. Non ci sarà, invece, Rebic che ha continuato a svolgere lavoro differenziato nell'allenamento di rifinitura avvenuto in mattinata. Nel pomeriggio la partenza verso l'Austria, con l'allenatore che scioglierà le ultime riserve sulla formazione. A guidare l'attacco sarà ancora Olivier Giroud.