Non inizia bene il percorso della Primavera bianconera in Youth League, competizione in cui è arrivata in semifinale nella scorsa edizione. Il Paris Saint Germain ha stravinto l'esordio casalingo, trascinato già dopo 7 minuti dalla coppia Housny e Zaire-Emery. L'inizio in salita ha poi condizionato l'intera partita della squadra di Montero, che ha reagito solo nel secondo tempo riuscendo a rendere meno pesante il punteggio finale

Non decolla la Juventus di Montero in Europa. Nell'esordio in Youth League i bianconeri sono stati nettamente sconfitti sul campo dei pari età del Paris Saint Germain: 5-3 il risultato finale, con i francesi che avevano segnato tutte le loro reti già prima dell'intervallo. Dopo i gol immediati di Housny e Zaire-Emery nei primi sette minuti, la Juventus ha provato a reagire con il guizzo di Mbangula: un fuoco di paglia. Il Psg ha subito allungato il divario con la doppietta di Housny e i sigilli di Lemina e Gharby. Montero ha provato a scuotere la squadra con i campi e ha ricavato almeno una reazione d'orgoglio: Hasa, uno dei subentrati, ha segnato la punizione del 5-2, mentre Huijsen (in foto) ha segnato il rigore del 5-3 definitivo. I sogni di un'incredibile rimonta vengono interrotti dall'espulsione rimediata da Doratiotto all'85'. La batosta rischia di essere pagata a caro prezzo. Nel suo girone l'Under 19 bianconera dovrà vedersela anche con il Benfica, la squadra che l'ha eliminata lo scorso anno ai rigori in semifinale. Anche l'inizio dei portoghesi è stato però scioccante con la sconfitta casalinga per 1-0 contro gli israeliani del Maccabi Haifa.

PARIS-SAINT GERMAIN-JUVENTUS 5-3

3', 36' Housny (P), 7' Zaire-Emery (P), 17' Mbangula (J), 44' Gharby (P), 45'+2 Lemina (P), 77' Hasa (J), Huijsen 79' rig. (J)