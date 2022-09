Chiellini a Sky analizza il ko della Juve al Parco dei Principi: "Il Psg è una delle 3-4 squadre più forti d'Europa e nel primo tempo si è vista una grande differenza. Nella ripresa i ritmi sono diminuiti e la Juve ha avuto tante occasioni per pareggiare, anche se poteva subire il terzo gol. Ma è dal secondo tempo che si deve ripartire per il futuro. La Juve è un cantiere aperto, tra infortuni e giocatori arrivati a fine mercato, ma in Serie A può giocarsela fino in fondo"

PSG-JUVE 2-1: GUARDA GLI HIGHLIGHTS