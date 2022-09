Inter-Bayern, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri vogliono dimenticare il ko nel derby, ma i bavaresi hanno sempre vinto al Meazza. Inter-Bayern Monaco, calcio d'inizio ore 21.00, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Inizia contro il Bayern Monaco la fase a gironi di Champions League dell' Inter . I nerazzurri, alle ore 21.00, ospiteranno i bavaresi di Julian Nagelsmann che hanno sempre vinto a San Siro. Una sfida al tabù per la formazione di Simone Inzaghi che vuole cancellare il ko nel derby e un inizio di stagione altalenante, con due sconfitte nelle prime cinque giornate. Il Bayern, invece, è ancora imbattuto e ha segnato 27 gol in 7 partite tra Bundes, Coppa di Germania e Supercoppa.

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv

Le probabili formazioni di Inter-Bayern

La partita tra Inter e Bayern Monaco, valida per la 1^ giornata della Champions League 2022-2023, si giocherà mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa, commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Andrea Paventi, Matteo Barzaghi, Gianluca Di Marzio e Niccolò Omini. Diretta Gol, su Sky Sport 251, affidata a Maurizio Compagnoni.