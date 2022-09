L'Inter cerca riscatto dopo il ko nel derby contro il Milan. Col Bayern inzaghi cambia in difesa e manda in campo D'Ambrosio al posto di De Vrij. Tra i pali dovrebbe essere confermato Handanovic, anche se Onana scalpita. In forte dubbio, per una scelta tecnica, invece Barella: al suo posto pronto Mkhitaryan. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, disponibile anche su SkyGo e in streaming su NOW