Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14

La partita del Napoli in Scozia è stata ufficialmente spostata dall'Uefa per motivi di ordine pubblico (la salma della regina partirà dalla capitale della Scozia per l'Inghilterra proprio martedì, comportando l'assenza delle forze dell'ordine necessarie per gestire una partita). La gara passa da martedì 13 a mercoledì 14 (calcio d'inizio ore 21). Per lo stesso motivo il settore ospite resterà chiuso (circa 700 tifosi del Napoli avevano giuà acquistato il biglietto). Spostata a mercoledì 14 anche la partita di Youth League fra i due club.