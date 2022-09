Inzaghi dovrebbe puntare su Onana in porta come contro il Bayern e non su Handanovic, dubbio Correa-Dzeko in attacco e sugli esterni. Ecco come potrebbe giocare l'Inter contro il Viktoria Plzen, in campo col 4-2-3-1 e con due ballottaggi per Bilek. La partita è live martedì 13 settembre alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW