Le pagelle di Napoli-Inter 1-1

Finisce in parità allo stadio Maradona tra Napoli e Inter: 1-1. Dimarco è il migliore in campo, nella squadra di Inzaghi non ci sono insufficienze: bene anche Bastoni. Conte manda in campo nella ripresa Billing, che entra e trova il pari: merita 7. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Federico Zancan

NAPOLI-INTER, LA CRONACA