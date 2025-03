L'attaccante del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta è stato ricoverato in ospedale dopo una bruttissima entrata subita dal portiere del Millwall Liam Roberts durante la vittoria per 3-1 degli Eagles nel quinto turno di FA Cup. Le immagini dello scontro sono durissime. Rosso per il portiere e lunghe cure a bordocampo. Lui su Instagram rassicura: "Sto bene e spero di tornare presto"

