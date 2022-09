Dove vedere Viktoria Plzen-Inter

Primo incontro in assoluto tra Viktoria Plzen e Inter, in campo oggi con calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Le due squadre sono entrambe a zero punti: nel match d’esordio hanno infatti perso tutte e due, il Viktoria Plzen contro il Barcellona, i nerazzurri contro il Bayern Monaco

Dopo la sconfitta in casa contro il Bayern Monaco, i nerazzurri di Inzaghi vogliono guadagnare i tre punti contro i cechi. In campo per la seconda giornata del gruppo C di Champions League, che in classifica vede le due squadre a zero punti: nel match d’esordio hanno infatti perso entrambe, il Viktoria Plzen contro Barcellona e i nerazzurri contro il Bayern Monaco. Questo di oggi è il primo incontro in assoluto contro l'Inter nelle competizioni UEFA. L’ultima squadra italiana affrontata nelle competizioni europee dal Viktoria Plzen è stata la Roma: nella stagione 2018-19 (fase a gironi della Champions) sconfitta 5-0 in trasferta e vittoria per 2-1 in casa. L'unico precedente incontro dell'Inter in Champions con una squadra della Repubblica Ceca risale alla fase a gironi 2019-20: pareggio 1-1 in casa e vittoria 3-1 in trasferta contro lo Slavia Praga. L’Inter, che ha perso nel primo turno contro il Bayern Monaco, è uscita sconfitta in entrambe le prime due partite di una stagione di Champions League solo una volta: nel 2006-07 con Roberto Mancini in panchina.