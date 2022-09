Champions, calendario e orari della 2^ giornata

Torna la Champions League con la seconda giornata della fase a gironi tutta da seguire sui canali Sky e in streaming su NOW. Tra le squadre in campo martedì c’è anche una formazione italiana: si tratta dell'Inter di Simone Inzaghi, subito chiamata al riscatto in trasferta contro il Viktoria Plzen (ore 18.45) dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco nella prima giornata della competizione. Mercoledì, invece, tocca anche a Milan, Napoli e Juventus. La formazione rossonera, reduce dal pari con il Salisburgo, sfida a San Siro i croati della Dinamo Zagabria che nel primo turno hanno battuto il Chelsea; il Napoli invece affronta i Glasgow Rangers in trasferta con l’obiettivo di dare continuità al successo contro il Liverpool. La Juventus, sconfitta dal Psg nella gara d’esordio nella competizione, sfida il Benfica a Torino.