Dove vedere Rangers-Napoli

In campo stasera il Napoli, in Scozia, dopo lo spostamento voluto dall'Uefa per motivi di ordine pubblico. Contro i Rangers fischio d'inizio alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Gli azzurri di scena stasera, mercoledì 14 settembre, in Scozia per la seconda giornata di Champions League. La partita, originariamente prevista per martedì, è stata rinviata dall'Uefa per motivi di ordine pubblico legati ai funerali della regina Elisabetta II. Per la squadra di Spalletti appuntamento dunque oggi con i Rangers, con gli azzurri carichi dopo la bella vittoria dell'esordio contro il Liverpool per 4-1 (grazie ad una doppietta di Zielinski e alle reti di Anguissa e Simeone. I Rangers hanno invece perso 4-0 al primo turno di questa Champions contro l'Ajax. Tuttavia, nonostante siano stati eliminati in nove delle precedenti 10 fasi a gironi della competizione, gli scozzesi hanno subito una sconfitta in ognuna delle prime due partite del girone solo una volta, nel 1996-97, sotto la guida di Walter Smith. Per le due squadre si tratta del primo confronto in assoluto in competizioni europee UEFA.