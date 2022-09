Nel corso della seconda giornata dei gironi di Champions League, il club danese ha offerto litri di birra ai tifosi spagnoli che avevano seguito la loro squadra in trasferta in Danimarca. "Salute, e grazie per aver viaggiato a Copenaghen", ha scritto il club di casa sui suoi profili social

Litri di birra offerti ai tifosi ospiti. È stata questa l'iniziativa del Copenaghen, che nella seconda giornata dei gironi di Champions League ha omaggiato in questo modo i sostenitori del Siviglia che avevano seguito la squadra fino in Danimarca. Una trasferta da quasi 3mila chilometri, che il club scandinavo ha volouto premiare in questo modo: pochi minuti dopo il fischio d'inizio, alcuni addetti sono arrivati nel settore ospiti dello stadio "Parken" con numerose birre che sono state distribuite gratuitamente, con i tifosi del Siviglia che hanno accettato con grande felicità il regalo. "Salute! E grazie per aver viaggiato a Copenaghen", hanno scritto i danesi sui loro social.