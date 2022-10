Adrien Rabiot ha segnato una doppietta nell'ultima gara di Champions League vinta dalla Juventus contro il Maccabi (per 3-1). Il francese è indispensabile per Massimiliano Allegri che punta molto su di lui: è uno dei pochi bianconeri che non viene sottoposto a rotazioni. Nel video, l'analisi di Giovanni Guardalà

CAPELLO: "RABIOT DETERMINANTE"