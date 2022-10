"Sono stato vicino al Barcellona? Ormai è il passato, oggi sono dell'Inter. Ciò che ho voluto e che so oggi è che do il meglio per l'Inter". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Barcellona. "Non segno da qualche partita? Sono tranquillo per il lavoro che faccio e per la mano che riesco a dare ai miei compagni. Capita a tutti gli attaccanti, devo essere tranquillo perché il gol arriverà come sempre"