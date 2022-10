L'ultima vittoria in trasferta dell'Inter contro una squadra spagnola in Champions League risale a ottobre 2004, 5-1 in casa del Valencia. Da allora, l'Inter ha perso sette delle successive otto gare di questo tipo (1 pareggio), di cui una in ciascuna delle ultime quattro stagioni (vs Barcellona nel 2018/19 e 2019/20, vs Real Madrid nel 2020/21 e 2021/22).