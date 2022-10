L'allenatore blaugrana alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Ci aspettiamo una squadra simile all'andata. Noi dobbiamo essere coraggiosi, non abbiamo margini di errore. Siamo in una situazione scomoda, ma il mio DNA è attaccare, dobbiamo farlo meglio e con più intensità. Domani sarà come se fossimo ai sedicesimi". Sugli episodi dell'andata: "Che questo sdegno dopo Milano ci serva per una rivincita, perché meritavamo qualcosa in più. Spero questa rabbia ci serva per attaccare meglio" GUARDA IL VIDEO

Al Barcellona, dopo la sconfitta di San Siro, serve solo la vittoria. Lo sa bene l'allenatore dei blaugrana Xavi, che in conferenza stampa ha parlato anche di cosa si attende dai nerazzurri al Camp Nou: “Ci aspettiamo un’Inter molto simile a quella vista a Milano. Loro giocano normalmente in difesa con un blocco basso, noi abbiamo provato alternative per attaccarli meglio. Dobbiamo essere coraggiosi, è una finale per noi. Non c’è possibilità d’errore dopo le due sconfitte. Speriamo in una notte magica. Bisogna cambiare per attaccare meglio, dal primo minuto dobbiamo dimostrare molta intensità perché valgono solo i tre punti. Domani ci sarà un sold out, la tifoseria ha capito il momento. Domani il Camp Nou deve essere un vulcano, noi ci giocheremo la pelle e daremo tutto per i tre punti”.

Firmi per l’1-0?



“No. Firmerei per un 2-0, se posso scegliere”.



Si è parlato molto di arbitri: tu dopo la partita, il presidente in assemblea. C’è troppa pressione sugli arbitri?

“Ormai è fatta. C’era sdegno logico dopo la partita, domani però dobbiamo pensare a giocare a calcio. Se miglioreremo il gioco, non ci sarà tanto tempo di parlare di arbitri. Bisognerà vincere e spero non dipenda da una decisione dell’arbitro”.



De Jong come sta?

“Bene. Lo abbiamo recuperato, vedremo le sensazioni in allenamento prima di decidere come impiegarlo"

C’è voglia di rivincita per quanto accaduto settimana scorsa. Questo è positivo?

“Speriamo non porti ansia e che tutto sia positivo. Che questo sdegno dopo Milano ci serva per una rivincita, perché meritavamo qualcosa in più. Spero questa rabbia ci serva per attaccare meglio”.