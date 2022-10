Ancora un problema fisico per il giocatore argentino: al 22' del primo tempo della sfida contro il Maccabi Di Maria si è fermato per un infortunio alla coscia destra. Nelle prossime ore si capirà l'entità e quanto si dovrà fermare. Al suo posto in campo Milik

Un altro infortunio in casa Juventus, un altro stop per Angel Di Maria. In un periodo certo non felice sportivamente per i bianconeri, si aggiunge anche il problema fisico dell'argentino. Al 22' del primo tempo di Maccabi Haifa-Juventus, Di Maria si è dovuto fermare per un dolore alla coscia destra. Impossibile continuare, Allegri è stato costretto al cambio immediato, mettendo in campo Milik al posto dell'argentino. Nelle prossime ora gli esami clinici stabiliranno l'entità dell'inforunio e i tempi di recupero.