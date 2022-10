Dove vedere Maccabi Haifa-Juventus

Bianconeri in casa del Maccabi Haifa alla caccia di un successo in questa 4^ giornata di Champions League. Per accedere agli ottavi di finale servono i tre punti: appuntamento alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Bianconeri di nuovo in campo contro il Maccabi Haifa, dopo la vittoria in casa della terza giornata. Con la necessità di vincere e anche i precedenti sono dalla parte della Juve: il Maccabi Haifa ha infatti perso tutti e tre i confronti diretti in Champions League: gli israeliani sono stati sconfitti in entrambe le sfide giocate nell’edizione 2009-2010 e la scorsa settimana a Torino. Il Maccabi Haifa ha inoltre perso tutte le ultime nove partite giocate in Champions League; una sconfitta contro la Juventus in questo turno farebbe registrare agli israeliani la quinta striscia di 10 o più gare perse nel torneo, dopo Anderlecht (12 partite, conclusa nel novembre 2005), Dinamo Zagabria (11 partite, conclusa nel novembre 2012 e 11 partite, conclusa nel dicembre 2016) e Marsiglia (13 partite, conclusa nel novembre 2020). Di contro, la Juventus non ha vinto nessuna delle ultime tre partite esterne giocate in Champions League (un pareggio, 2 sconfitte) e ha perso in trasferta con il Paris Saint Germain nella prima gara della fase a gironi di questa edizione.