"Mi mancate, sono stato bene con voi anche se per poco. Ho ripreso poi il posto che mi compete in panchina, ma in futuro mai dire mai". Antonio Conte non esclude l'ipotesi di tornare a Sky come talent, ma nel frattempo è focalizzato sulla sua seconda avventura inglese al Tottenham. Gli Spurs domani saranno impegnati nel match della quarta giornata di Champions League in casa contro l'Eintracht Francoforte, una sfida decisiva per avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale.

"Kulusevski diventerà un crack"

"La situazione in Champions è nelle nostre mani. In un girone equilibrato è facile perdere e ottenere punti contro chiunque, abbiamo molte possibilità ma poi lo dovremo dimostrare in campo", ha raccontato l'ex tecnico di Juve e Inter in esclusiva ai microfoni di Sky. "Ci vuole più cattiveria agonistica, abbiamo avuto occasioni in cui avremmo potuto concretizzare di più ma non lo abbiamo fatto. La partita di domani l'abbiamo preparata bene nonostante il momento difficile, ma siamo concentrati. Come stanno gli "italiani"? Kulusevski ha avuto un problema con la Svezia e lo ha anche peggiorato rimanendo in campo fino alla fine. Per domani non credo assolutamente di volerlo rischiare perché perderlo sarebbe devastante per noi, sta facendo grandissime cose, ha molte potenzialità. Lui è un crack e ha tanta voglia di migliorare, si pone l'obiettivo di diventare un giocatore importante. Si è trattato di un ottimo investimento per il Tottenham. Lui e Bentancur ci hanno garantito un bel salto di qualità lo scorso anno. Venendo dall'Italia erano più preparati tatticamente, ci hanno aiutato molto a centrare l'obiettivo Champions, un qualcosa di miracoloso se si pensa da dove eravamo partiti. Perisic è arrivato con un problema serio al polpaccio, sta recuperando, non è ancora quello che conosco ma già ci ha dato una mano a livello di assist e personalità, sono sicuro ci darà ancora di più".