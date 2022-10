Inzaghi: "Grande partita, ora battiamo il Plzen"

C'è soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi al termine del match pareggiato contro il barcellona 3-3 al Camp Nou che regala ai nerazzurri la possibilità di passare il turno (con una vittoria) sul Viktoria Plzen nella prossima giornata: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grandissima partita contro un grande avversario - dice - Abbiamo creato tanto ma abbiamo anche saputo soffrire tutti insieme. Vincendo avremmo chiuso il girone, poi avremo il Plzen davanti ai nostri tifosi per passare il turno". Alla vigilia Inzaghi ha detto che non avrebbe firmato per un pareggio: "Sapevamo che dovevamo avere coraggio - continua - La squadra non ha mai rinunciato a giocare, alla fine del primo tempo abbiamo detto di continuare a giocare perché sapevamo che potevamo fargli male".