Thiago Motta: "Lille in salute, serve continuita"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lille, valida per la quarta giornata della fase campionato, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky: "Il Lille è una squadra in salute che ha già battuto Real e Atletico Madrid. Per noi è importante avere continuità e fare una grande prestazione. Contento per il recupero di Douglas Luiz è importante avere più scelte a disposizione". Dopo tre giornate Juventus e Lille hanno 6 punti in classifica

Quarto impegno europeo della stagione per la Juventus che domani, martedì 5 novembre 2024, affronterà in terra francese il Lille. La gara, valida per la quarta giornata della fase calendario della UEFA Champions League si giocherà al "Pierre Mauroy" di Lille. Le due squadre arrivano all'appuntamento con 6 punti in classifica conquistati nei primi tre match. Ecco le parole a Sky Sport di Thiago Motta

Motta arrivate da una bella prestazione in campionato come quella di Udine ma dovete riscattare la brutta prova offerta con lo Stoccarda. Che tipo di partita è questa contro un avversario che ha già battuto Real e Atletico Madrid?

"Come sempre grande rispetto per il nostro avversario, l'importante è la nostra continuità di giocare e fare la prestazione, l'obiettivo è migliorare in ogni allenamento e partita, le partite servono proprio a questo, ad avere la consapevolezza che abbiamo bisogno di fare qualcosa in più per competere con i nostri avversari. Il Lille è una squadra che sta bene e noi con rispetto andremo ad affrontarlo per avere il risultato dalla nostra parte"

A Udine grande equilibrio, Koopmeiners è un giocatore speciale, è quello che dà più equilibrio?

"A Udine ho visto l'atteggiamento giusto da parte di tutti, è chiaro che lui è un giocatore molto importante per noi. Tutti hanno fatto un'ottima prestazione con atteggiamento giusto che rimane però nel passato. Pensiamo a domani, dobbiamo fare una bella prestazione, sarà una bella partita contro una squadra che vuole giocare a calcio e che sta molto bene"

Vlahovic lo sta gestendo anche con i cambi per risparmiarlo. In Champions ha vissuto la sua serata più bella. E' carico per questa sfida?

"Abbiamo bisogno di tutti, siamo determinati e concentrati per fare una grande prestazione, lui come tutti gli altri"

Torna anche Douglas Luiz e l'infermeria si sta svuotando

"Sì per domani mancheranno Milik, Bremer e Nico Gonzalez. E' importante il recupero degli infortunati per alzare il livello di competitività anche in settimana durante gli allenamenti. Avere il gruppoo insieme per migliorarsi insieme. Domani dobbiamo essere presenti in tutto dall'inizio alle fine"

La classifica di serie A come la vede, è un campionato diverso da quelli del passato?

"In questo momento quello che conta siamo noi, avere continuità, migliorare sempre e continuare su questa strada"

Thiago Motta in conferenza: "Formazione base? Ognuno ha le sue idee"

Intervenuto in conferenza stampa Thiago Motta ha confermato il recupero di Douglas Luiz: "È uno in più nella squadra che potrà aiutare sia dall'inizio che subentrando e siamo contenti di averlo". L'allenatore della Juventus ha ribadito l'importanza della partita: "utte le partite sono importanti. Noi come Juventus vogliamo vincere sempre. La cosa più importante è cercare di migliorare sempre. Il Lille ha grande fiducia e vogliamo affrontarlo in condizione ottimale. Vogliamo dare qualcosa in più del nostro massimo". Poi una considerazione in risposta a una domanda sul fatto che la Juventus non ha un modulo ben definito: "Io non la vedo così, anche perché facciamo così perché ci vuole un grande lavoro per valutare le condizioni dei giocatori. Ognuno ha le sue filosofie e tutti hanno le loro cose. Io credo in questa filosofia".