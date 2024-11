Maignan presenta al microfono di Sky la sfida tra Real Madrid e Milan (match in diretta martedì 5 novembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW): "Per fare risultato dobbiamo restare concentrati, giocare il nostro calcio senza paura, da vera squadra". Su Leao che partirà titolare al Bernabeu: "Rafa sta bene, anche mentalmente, ogni giorno lavora col sorriso: queste sono le sue partite, deve restare sé stesso"

Il Milan deve sistemare la sua stagione in Champions, ma il Real Madrid è tra le squadre più forti. È possibile fare un’impresa al Bernabeu? Serve un Milan intelligente?

"Per fare risultato contro il Real Madrid dobbiamo restare concentrati, giocare il nostro calcio, da vera squadra, cercando di essere forti sia in attacco sia in difesa"

Il Milan sta cambiando, qual è la tua idea su questo nuovo progetto che sta nascendo?

"Abbiamo un nuovo progetto con un nuovo allenatore, ci serve tempo per adattarci alle sue idee, abbiamo una squadra con giocatori nuovi che deve adattarsi al nuovo sistema di gioco del mister. Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo crederci, e a poco a poco arriveranno i risultati"

Quanto può essere utile mentalmente la tua parata di Monza? È una delle tue parate più belle al Milan…

"Era una bella parata, sia per me sia per gli altri, ha dato la forza alla squadra per restare in partita. Abbiamo sofferto insieme, noi abbiamo fiducia, anche se non arrivano sempre i risultati che vogliamo"



Cosa è mancato a Leao per convincere fin qui Fonseca? Come può essere determinate contro il Real Madrid?

"Rafa sta bene, anche mentalmente, ogni giorno lavora con il sorriso, sta facendo delle cose che la gente non vede. Oggi il calcio si guarda solo con assist e gol, ma Leao sta aiutando molto la squadra nella fase difensiva. Sarà titolare contro il Real Madrid, queste sono le sue partite, noi abbiamo fiducia in lui, deve restare sé stesso"

Il Real è una delle squadre più forti del mondo in attacco. Ti fanno paura? Oppure devono essere loro ad avere paura di Maignan?

"Non c’è da avere paura, sarà una partita difficile per entrambe, sia noi sia il Real Madrid andremo in campo per vincere"