Bologna-Monaco, Italiano in conferenza LIVE

Vigilia di Champions per l'allenatore rossoblù, che ha introdotto la sfida al Dall'Ara: "Non è un match abbordabile, loro sono in fiducia e noi dobbiamo alzare l'asticella". Sulle scelte di formazione: "Castro o Dallinga? Il dubbio rimane, ma non li riproporrò insieme. Ferguson sta iniziando ad aumentare i carichi: lo vogliamo presto al top della condizione".