Dove vedere Barcellona-Inter

Dopo la vittoria a San Siro, l'Inter va in Spagna per giocare il secondo match in una settimana contro il Barcellona. Appuntamento questa sera alle ore 21. La partita in diretta esclusiva su Prime Video, disponibile nella sezione App per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime

La sconfitta del Barcellona contro l'Inter nella terza giornata è stata solo la seconda gara persa contro i nerazzurri in Champions League in 11 precedenti (6 vittorie, 3 pareggi, due sconfitte); gli spagnoli non hanno mai perso due gare di fila contro l'Inter in Champions, mentre nessuna squadra italiana ha mai battuto il Barcellona due volte in una singola stagione di Champions League. I nerazzurri hanno inoltre sempre perso in trasferta contro il Barcellona in Champions League, subendo cinque sconfitte e restando senza segnare in quattro gare (un solo gol in totale). Il campo dei blaugrana è quello in cui i nerazzurri hanno incassato più sconfitte esterne nella competizione (5). Il Barcellona ha inoltre subìto una sola sconfitta nelle ultime 17 gare in casa contro squadre italiane in Champions League (13 vittorie e 3 pareggi), anche se il ko è arrivato nell’occasione più recente: 0-3 contro la Juventus a dicembre 2020. Ma dopo le vittorie di quest'anno contro Liverpool e Viktoria Plzen, l'Inter potrebbe vincere tre trasferte consecutive per la prima volta in assoluto in Coppa dei Campioni/Champions League.