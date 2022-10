" Skriniar è un ottimo professionista , un grande calciatore che merita di essere capitano. A nostro guidizio merita di continuare a giocare nell'Inter ". Esordisce così Giuseppe Marotta nel prepartita di Barcellona-Inter . L'amministratore delegato nerazzurro parla del rinnovo del difensore slovacco: " Se la volontà sua è identica alla nostra credo che ci sarà un punto d’intesa , perché da parte nostra c’è la disponibilità per arrivare a una conclusione logica da un punto di vista economico. Quindi, una negoziazione che possa portare a concludere un contratto , anche pluriennale, con lui". Poi Marotta parla di come il Barcellona abbia caricato l'ambiente in vista del match con l'Inter: "Sono esperienze già vissute, bisogna essere anche tarati a gestire questi momenti . Per loro il risultato di questa sera è fondamentale, lo è molto di più che per noi e, quindi, ci si attacca un po’ a tutto, anche al fatto, magari, di tentare di innervosire l’avversario".

"Il calcio italiano è in sofferenza"

Marotta successivamente parla del momento difficile della Juventus e del Napoli: "Facendo una disamina del calcio italiano, siamo in sofferenza. Dal punto di vista economico-finanziario non siamo competitivi come possono essere altre leghe europee. Oggi vediamo che il Napoli è un modello vincente, di una società lungimirante, che ha dei dirigenti capaci e, quindi, ben venga questo tipo di entusiasmo e questo tipo di risultato. Non può che essere uno spot positivo per il nostro calcio che, come dicevo, in questo momento è un po' in difficoltà".