L'allenatore del Napoli dopo la qualificazione aritmetica agli ottavi: "Dentro questa qualificazione c'è l'orgoglio di un popolo intero come quello di Napoli. Osimhen? È stato 'capoccione' perché vuole sempre rubare un metro all'avversario, è andato due volte in fuorigioco di tre metri". Lozano: "Affrontarci è difficile". Meret: "Lottiamo l'uno per l'altro". De Laurentiis su Twitter: "Che emozioni" NAPOLI-AJAX 4-2: GLI HIGHLIGHTS

Altro poker, diciassette gol in quattro partite di Champions, tutte vinte e qualificazione aritmetica agli ottavi, con due turni di anticipo come non era mai successo nella storia del club: "Siamo coinvolti e trascinati - ha detto Spalletti a Sky nel post partita -. Alleno dei ragazzi che hanno fatto una cosa immensa. Dentro questa qualificazione c'è l'orgoglio di un popolo intero come quello di Napoli, e la loro voglia e determinazione di stare in questa competizione. C'è stata la garra giusta. Se era il Napoli che sognavo? Quello che è fondamentale è avere il coraggio di iniziare sempre l'azione, anche quando sei pressato. La Champions lo ha fatto vedere, anche stasera, che tipo di competizione sia. Nell'unica distrazione, dove volevamo cambiare Anguissa ma non l'abbiamo buttata fuori, l'Ajax ha subito rimesso in piedi la partita. Se abbassi il ritmo e non sei continuo, col palleggio e la qualità arrivano davanti al portiere".

Osimhen "capoccione" La partita è stata anche quella del grande ritorno di Osimhen, fermo a inizio settembre: "Non sapevamo bene a che punto era di condizione, si era allenato poco, era un'incognita - le parole di Spalletti -. È stato un po' capoccione perché ha sempre voluto rubare un metro all'avversario, ed è andato due volte in fuorigioco di tre metri. Dietro ha lavorato per la squadra in fase difensiva perché non è ancora in condizione. Ma io dovevo alzare la squadra per i colpi di testa, senza Anguissa. E serviva la sua gamba".

Il tweet di De Laurentiis È arrivato, poco dopo la partita, anche il messaggio del presidente azzurro: "Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!", le sue parole.

Lozano: "Siamo difficili da affrontare" "Una partita molto bella - ha detto invece il messicano, autore del primo centro della serata -. Penso che tutta la squadra abbia fatto un bel lavoro. È bellissimo, siamo nella storia e dobbiamo andare avanti così. E aggiunge: "Questa squadra è difficilissima da affrontare, gioca benissimo a calcio. Dobbiamo lavorare partita dopo partita, è la cosa più importante".

Meret: "Lottiamo l'uno per l'altro" Parla anche Meret: "È un grande momento per noi, una qualificazione per niente scontata in un girone difficile. Sono contento per il risultato di squadra, perché siamo uniti e lottiamo l'uno per l'altro. Chi entra ha sempre dimostrato quello che deve fare. Si lavora ogni settimana per questo, anche chi gioca meno. Juan Jesus ha fatto una grande partita come tutto il reparto. Obiettivi? Sicuramente la prossima di campionato".