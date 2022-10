Calendario e orari delle partite di Champions

Martedì e mercoledì si gioca la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. In campo anche Juventus, Milan, Napoli e Inter. Il programma completo con date, orari e programmazione tv su Sky

Archiviato il turno di campionato, torna protagonista la Champions League (con la quinta giornata della fase a gironi) sui canali Sky Sport. Protagoniste in Europa anche quattro italiane. Le prime a scendere in campo sono Juventus e Milan: giocheranno martedì rispettivamente contro Benfica e Dinamo Zagabria. Per sperare di passare il turno, la Juve ha bisogno di due vittorie e di risultati favorevoli negli incontri delle avversarie del girone. Nonostante la doppia sconfitta nell'ultimo turno a San Siro contro il Chelsea, il Milan rimane padrone del proprio destino nel girone E di Champions League. Mercoledì, invece, sarà il turno di Inter e Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti, che si sono qualificati agli ottavi con due giornate di anticipo, sfidano i Rangers. L'Inter, invece, se la vedrà con il Viktoria Plzen: al momento ha collezionato una sconfitta, due vittorie e un pareggio.