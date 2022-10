Due brutte notizie per Pioli alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan di Champions League: Brahim Diaz e Sergino Dest, usciti acciaccati dal match di Serie A con il Monza, non si sono allenati con il gruppo. I due proveranno a strappare una convocazione in extremis, ma di certo non partiranno titolari in Croazia. Ecco le ultime sui rossoneri

Giornata di vigilia per il Milan, che scenderà in campo martedì 25 ottobre alle 21 contro la Dinamo Zagabria (diretta Sky Sport) per la 5^ giornata del girone di Champions League. Una vigilia senza Brahim Diaz e Sergino Dest, che hanno svolto lavoro personalizzato e non hanno partecipato alla rifinitura con i compagni di squadra. Il trequartista spagnolo lamenta una contrattura al gluteo rimediata col Monza, partita in cui Dest (uscito all'intervallo) si è procurato un affaticamento muscolare. Entrambi proveranno a strappare una convocazione in extremis, ma di certo non partiranno titolari in Croazia. Il Milan ha bisogno di tornare a vincere dopo le due sconfitte con il Chelsea.