Pioli: "Partita decisiva, Brahim sta meglio"

Rebic a Sky: "Sappiamo che dobbiamo vincere"

leggi anche

Calendario e orari delle partite di Champions

Quella di Zagabria sarà una partita speciale per Ante Rebic che torna a giocare nella sua Croazia: "È bello giocare contro i miei amici della Dinamo - spiega l'attaccante rossonero a Sky Sport - Noi abbiamo preparato bene la partita e sappiamo che dobbiamo vincere per passare il turno. Loro non perdono in casa da 9 mesi, sarà difficile ma siamo pronti". La posizione in campo non è un problema per Rebic: "Posso giocare in tutte le posizione in cui posso essere utile. Quando sono arrivato al Milan era una squadra totalmente diversa - conclude - Siamo rimasti in 5/6, siamo cresciuti molto e siamo più forti".