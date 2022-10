Marotta: "Inter cresciuta con la spinta di Zhang"

L'ad nerazzurro su presente e futuro dell'Inter: "Gli anni di presidenza Zhang un'esperienza bellissima per me. Se la squadra è cresciuta è anche grazie alla sicurezza della proprietà". E sul rinnovo di Skriniar: "Non è legato al passaggio del turno. Sono ottimista"

"La qualificazione sarebbe un traguardo importante per questo gruppo, che è insieme da qualche anno. La svolta in stagione? La prima cosa fatta è stata un'attenta analisi della situazione, poi ci siamo resi conto che il gruppo poteva ritrovarsi in sicurezza e motivazioni. Nel bilancio di previsione avevamo previsto il 3° posto nel girone: era un budget prudente, ma dentro di noi c'era la volontà di passare il turno nonostante il sorteggio del girone e meritatamente possiamo ottenerlo". Così l'ad nerazzurro Beppe Marotta, nel giorno della sfida di Champions tra l'Inter e il Viktoria Plzen.

I quattro anni di presidenza Zhang

"Sono stati per me un'esperienza bellissima - ha aggiunto - la nostra crescita è stata spinta anche dalla sicurezza della proprietà. La famiglia Zhang è tifosissima dell'Inter, entrambi sono legatissimi al mondo nerazzurro".



E sul rinnovo di Skriniar

"Non è legato al passaggio del turno: sicuramente se lo merita, speriamo possa diventare un punto di riferimento dell'Inter del futuro. Le decisioni si prendono in due, ma io sono ottimista per trovare un'intesa il prima possibile".