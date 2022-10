Finale infuocato in Tottenham-Sporting, gara terminata 1-1. Kane, al 95’, trova il gol della vittoria che avrebbe garantito la qualificazione agli ottavi di Champions con un turno d'anticipo, ma il VAR annulla tutto per un fuorigioco. Un episodio che provoca la reazione furiosa di Antonio Conte, espulso sul finale. "Non vedo onestà in questa decisione, il Var sta facendo danni. Voglio vedere cosa succede se la prossima settimana usciamo". Guarda il video dell'episodio

CLASSIFICHE E VALORE DELLE ROSE A CONFRONTO