Liverpool e Napoli si giocheranno il primato nel gruppo A di Champions League, con gli uomini di Spalletti che hanno due risultati su tre a disposizione dopo il 4-1 dell'andata. Alla vigilia del big match di Anfield l'allenatore dei Reds Jurgen Klopp ha fatto i complimenti agli avversari: "Affrontiamo una squadra organizzata, difendono insieme per poi contrattaccare. Giocano un bel calcio, il migliore d'Europa in questo momento, e hanno buone possibilità di arrivare in finale", le parole del tedesco