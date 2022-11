Non solo Napoli e Inter nella sesta e ultima giornata dei gironi di Champions. S'inizia col gruppo B dove Bruges e Porto sono già agli ottavi, mentre Atletico Madrid e Leverkusen si giocano l'Europa League. Da qui ripartirà il Barcellona, la insegue anche l'Ajax mentre il girone D è tutto da decidere: il Tottenham di Conte rischia a Marsiglia, mentre Sporting-Eintracht è uno spareggio. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol Champions League su Sky Sport 251

