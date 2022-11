Le probabili formazioni di Milan-Salisburgo

Per riportare il Milan agli ottavi di finale di Champions dopo nove anni Stefano Pioli si affida a uno dei suoi pretoriani, Rade Krunic. Il bosniaco, titolare nelle partite decisive per lo scudetto lo scorso anno, sembra in vantaggio su Diaz e De Ketelaere per giocare alle spalle di Giroud. Altro dubbio a destra, dove Rebic al momento è favorito su Messias, in gol a Torino. Il Salisburgo prova a recuperare Adamu, ma al momento Sesko è avanti nel ballottaggio per affiancare Okafor