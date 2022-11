Dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, il Milan si rituffa in Champions per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions. Pioli schiera Krunic da trequartista, con Rebic e Leao. Giroud riferimento offensivo. Jaissle si affida ad Adamo con Okafor per scardinare la retroguardia rossonera. Diretta su Amazon Prime Video alle 21, visibile per gli abbonati Sky Q

JUVE-PSG LIVE - TUTTI I RISULTATI LIVE