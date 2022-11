Tonali suona la carica: "Senza paura". VIDEO

Giornata di vigilia per il Milan che si prepara alla sfida di Champions League contro il Salisburgo. Una gara fondamentale per i rossoneri, come sottolineato da Sandro Tonali in conferenza stampa e anche ai microfoni di Sky Sport. "Questo è un percorso che sicuramente meritiamo. Siamo partiti dal basso, dai preliminari di Europa League e siamo arrivati fin qui. Siamo in un momento importante della stagione. Questa partita ci offre la possibilità di raggiungere il nostro primo obiettivo". E sugli avversari: "Non bisogna avere paura, la pressione è giusto che ci sia. Il Salisburgo è forte e con caratteristiche precise, ma abbiamo lavorato su di noi e su di loro. Bisogna mettere in campo attenzione, concentrazione e lucidità. E' una partita da vincere, non bisogna pensare ad altro". La sconfitta di Torino, dunque, appartiene già al passato: "Purtroppo può capitare di avere una serata storta, dopo essere partiti bene non siamo riusciti a gestire alcuni momenti della partita. Dobbiamo metterla da parte e guardare avanti. Sappiamo che emozione sia passare il turno. L'anno scorso non ci riuscimmo, lavoriamo per questo".