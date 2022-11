Le parole dell'allenatore del Milan prima della sfida di Champions contro il Salisburgo: "Metteremo in campo la migliore prestazione possibile". Anche Sandro Tonali è intervenuto in conferenza stampa: "E' una partita da vincere, non pensiamo ad altro" CHAMPIONS: CLASSIFICHE E COMBINAZIONI Condividi

Quella contro il Salisburgo è una partita che il Milan di Stefano Pioli non può sbagliare. E proprio l'allenatore rossonero, fresco di rinnovo, ha presentato la sfida della sesta giornata di Champions League durante la conferenza stampa della vigilia. "Far bene domani sera significherebbe tanto. Ci siamo costruiti questa possibilità, la squadra sa riconoscere le opportunità e gestire questi grandi impegni. Siamo delusi dalla partita di domenica, ma questa è un’altra gara, un'altra competizione e un altro avversario. Serve grande concentrazione". Guai a pensare che al Milan per passare il turno basta solo un pareggio: "Non è il nostro modo di giocare, dobbiamo attaccare e farlo bene". Pioli scherza poi così sul rinnovo: "Stamattina mi sono segnato chi mi ha fatto i complimenti e chi no. E' merito di tutti, sono felicissimo di questo rinnovo. Ho ringraziato tutti, perché senza di loro questo lavoro non sarebbe stato possibile".

Sul rinnovo: "Ho apprezzato tutto" Il rinnovo di Stefano Pioli col club rossonero è arrivato il giorno dopo il ko in campionato contro il Toro e prima di una grande sfida: "Ho apprezzato tanto questa cosa qua. Così come ho apprezzato che mi abbiano proposto un prolungamento più lungo. È il segnale che c'è condivisione e voglia di continuare insieme per fare il Milan sempre più grande, con obiettivi importanti e ambiziosi. Posso solo ringraziare proprietà e dirigenza. Mi sono sempre sentito stimato e per un allenatore è fondamentale".

"Leao sta bene, domani darà il massimo" Stefano Pioli passa poi a parlare degli avversari, delle scelte e delle eventuali insidie: "Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile. Loro hanno qualità di ritmo, intensità, profondità. Serve attenzione". Su Leao: "Rafael Leao è un grandissimo giocatore per caratteristiche e domani farà il massimo per farci vincere, non ho dubbi. Se i nostri avversari si aspettano il Milan che ha giocato a Torino... Rimarranno delusi! Io ho fatto diventare un sogno la mia realtà, voglio gustarmela giorno dopo giorno e continuare il più a lungo possibile".

Tonali: "Lasciamo da parte la paura" Anche Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Salisburgo: "Questo è un percorso che sicuramente meritiamo. Siamo partiti dal basso, dai preliminari di Europa League e siamo arrivati fin qui. Siamo in un momento importante della stagione. Questa partita ci offre la possibilità di raggiungere il nostro primo obiettivo”. E sugli avversari: "Non bisogna avere paura, la pressione è giusto che ci sia. Il Salisburgo è forte e con caratteristiche precise, ma abbiamo lavorato su di noi e su di loro. Bisogna mettere in campo attenzione, concentrazione e lucidità. E' una partita da vincere, non bisogna pensare ad altro". La sconfitta di Torino, dunque, appartiene già al passato: "Purtroppo può capitare di avere una serata storta, dopo essere partiti bene non siamo riusciti a gestire alcuni momenti della partita. Dobbiamo metterla da parte e guardare avanti. Sappiamo che emozione sia passare il turno. L'anno scorso non ci riuscimmo, lavoriamo per questo".