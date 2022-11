Finisce con una sconfitta la prima fase di Youth League per Napoli e Inter. Se gli azzurri, travolti a Liverpool 5-0, chiudono ultimi nel loro girone, i nerazzurri avevano già conquistato con un turno di anticipo la qualificazione agli spareggi. Ininfluente la sconfitta 2-0 in Germania per la squadra allenata da Cristian Chivu

Sette gol subiti e zero fatti. Si conclude con un bilancio negativo il girone di Napoli e Inter in Youth League. Se per la prima si è trattato dell'ultima partita nella competizione, l'Inter dovrà affrontare gli spareggi per proseguire la sua corsa nella manifestazione.

Bayern Monaco-Inter 2-0

Trasferta ininfluente per la squadra di Chivu, sicura a prescindere di chiudere al secondo posto nel gruppo C. Nessuna possibilità di raggiungere il primo, dunque di qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale, nè di sprofondare al terzo. Il Bayern Monaco si impone 2-0 con i gol di Hepburn al 3' e di Qashi al 79'. L'Inter ora dovrà affrontare gli spareggi, previsti tra le squadre arrivate seconde nei gruppi e le vincitrici dei campionati nazionali le cui prime squadre non erano qualificate per la fase a gruppi della Champions League.