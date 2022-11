Non solo Milan e Juventus nella sesta e ultima giornata dei gironi di Champions. S'inizia col gruppo F dove Shakhtar-Lipsia è uno spareggio per gli ottavi insieme al Real Madrid. È l'obiettivo della squadra di Pioli contro il Salisburgo. Tutto deciso nel girone G (City e Dortmund qualificate) mentre i bianconeri di Allegri sfidano a distanza il Maccabi Haifa per i playoff di Europa League. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol Champions su Sky Sport 251